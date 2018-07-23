Китай разрабатывает подлодку с искуственным интеллектом

Китайские ученые приступили к разработке новейшей крупной беспилотной подводной лодки. Она будет оборудована технологией искусственного интеллекта (ИИ), сможет вести разведку и даже устанавливать мины, сообщает South China Morning Post.

Как рассказали специалисты, подлодка будет крупной, умной, но при этом относительно недорогой. Ее можно будет использовать для атаки на корабли противника. Для управления оператор не потребуется. Судно будет выходить в море, выполнять миссию и возвращаться согласно заданной программе. Время от времени подлодка будет связываться с центром управления для обновлений.

Отмечается, что грузовой отсек подлодки будет большим и функциональным. Здесь запланировано много места для перевозки ракет, торпед и крупного оборудования. Перемещаться судно будет на дизельных электродвигателях, которые позволят плавать ему бесперебойно в течение несколько месяцев.

Разрабатываемая подлодка будет полностью полагаться на искусственный интеллект при решении задач, возникающих в ходе миссии. ИИ будет принимать все важные решения, например, о смене курса и глубины, чтобы избежать слежки. Или сможет определить вид судна перед собой, выбрать наиболее оптимальный маршрут движения.

Есть предположения, что изобретение, в первую очередь, будет направлено в район Южно-Китайского моря и западную часть Тихого океана. Эти места являются основными предметами споров и противоречий Китая с соседями.

Разработчики отметили, что новые подлодки не заменят обычные, и это не является целью, но вот достойную конкуренцию вполне смогут им составить. По некоторым данным, автономные роботизированные изобретения начнут поставлять на вооружение страны через несколько лет.

В начале месяца сообщалось, что в Китае разработана лазерная штурмовая винтовка. Она способна поражать цели на дальних расстояниях, не причиняя противнику чрезмерного вреда. Луч просто прожигает одежду противника и вызывает жжение, лишая его возможности воевать.

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