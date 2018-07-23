Искусственный интеллект Google пугает концом света

Похоже, что не только Amazon Alexa решила напугать человечество. Искусственный интеллект Google , используя фирменную платформу Translate, пытается «добить» наш вид древними предсказаниями о конце света и Апокалипсисе.

При многократном повторении слова dog с последующим автоматическим переводом с языка маори на английский, пользователь может получить следующий текст:

Время Судного Дня начнётся через три минуты в двенадцать. Мы ощущаем признаки и драматические события в мире, которые свидетельствуют, что мы всё ближе к концу времён и второму пришествию Иисуса

ИИ Google

Издание Motherboard, которое и обнаружило сбой, запросило объяснений у Google, и представитель компании сообщил, что такие результаты стали следствием ввода в систему бессмысленных данных, которые породили столь же бессмысленный результат. Другие эксперты предположили, что для обучения системы могли использоваться религиозные тексты. На видео ниже представлен этот сбой.

К слову, Джон Кристиан из Motherboard (он и обнаружил проблему) отметил, что это могла быть шутка со стороны разработчиков из Google. Также отметим, что, если многократно набрать слово ag, после чего выбрать перевод с сомалийского на английский, получится не менее жутко.

Однако, как оказалось, не только ИИ пророчит человечеству гибель. Иннес Маккендрик, разработчик одной из самых громко провалившихся игр в истории No Man’s Sky опубликовала в сети петицию, которая, мягко говоря, вгоняет в ступор. Дело в том, что в середине июля в Александрии ( Египет ) археологи обнаружили саркофаг из черного гранита возрастом в 2000 лет. На его дне была красная жидкость, в которой плавали три скелета.

Маккендрик полагает, что эта жидкость послужит спасением человечества. Весьма своеобразным, надо сказать. По мнению разработчицы, из жидкости нужно сделать газированный напиток и напоить им всех людей, что «позволит всем выпившим его впитать в себя загадочные силы, после чего древние египетские боги разорвут загубленную Землю на части».

По-видимому, разработчикам игры и обычным людям часто приходилось пользоваться услугами ИИ-переводчика Google, поскольку петицию подписали уже более 17 тысяч человек. Маккендрик же считает весьма положительным «стремление людей принести конец всему живому».