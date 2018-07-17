«Почта России» заявила о готовности доставлять льготные лекарства

"Почта России" заявила о готовности участвовать в государственных соцпрограммах, в том числе доставлять анализы пациентов в сеть референс-центров для постановки онкологических диагнозов.

Также предприятие готово доставлять субсидируемые государством рецептурные лекарства с провизорских складов. Такой пункт содержится в предложениях, которые «Почта России» направила в Правительство РФ

На предприятии считают, что могут участвовать и в оказании социально-бытовых услуг социально незащищенным категориям населения, содействовать медицинским учреждениям в обеспечении доступности медицинских услуг и охране здоровья населения с помощью современных цифровых технологий.