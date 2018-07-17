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«Почта России» заявила о готовности доставлять льготные лекарства
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«Почта России» заявила о готовности доставлять льготные лекарства 

Российская Газета 42 минуты назад
"Почта России" заявила о готовности участвовать в государственных соцпрограммах, в том числе доставлять анализы пациентов в сеть референс-центров для постановки онкологических диагнозов.
Также предприятие готово доставлять субсидируемые государством рецептурные лекарства с провизорских складов. Такой пункт содержится в предложениях, которые «Почта России» направила в Правительство РФ.
На предприятии считают, что могут участвовать и в оказании социально-бытовых услуг социально незащищенным категориям населения, содействовать медицинским учреждениям в обеспечении доступности медицинских услуг и охране здоровья населения с помощью современных цифровых технологий.
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