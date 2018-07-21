В Мурманской области пройдет четвертый фестиваль «Териберка. Новая жизнь»

Несколько лет назад фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» решил внести свой вклад в возрождение красивейшего поселка на берегу Баренцева моря и провести здесь в середине лета фестиваль устойчивого развития территорий. В 2018 году прежние организаторы отказались от его проведения, но местные власти и энтузиасты решили поддержать проект.

"Оргкомитет фестиваля сделал все, чтобы фестиваль состоялся. В этом году он будет иметь региональный контент. Все готово, погода ожидается прекрасная, программа шикарная", — сказал на пресс-конференции вице-губернатор Григорий Стратий

В программе выступление рок-музыкантов и фолк-коллективов, дискуссии, мастер-классы, гастрономические площадки, поморские игрища, морские прогулки, модный показ.

Хедлайнером рок-площадки станет владимирская группа «Рекорд Оркестр», гостей также ждут выступление петербургской группы «Кафе», мурманских «Счетчик мыслей» и «Воленс Ноленс» и других. «Постарались собрать все удовольствия, которые можно получить в этом месте: морские прогулки, фридайвинг, полеты на вертолете. Если есть возможности и желание, можно попробовать очень многое», — сообщила один из организаторов Светлана Солдатова

По словам областного министра развития предпринимательства Ольги Кузнецовой, власти региона планируют продолжить эти фестивали, чтобы изменить жизнь в поселке к лучшему. Этому будет способствовать стратегическая сессия дизайн-мышления, на которой будет обсуждаться мастер-план по развитию Териберки. «Задумка — чтобы все объекты были вписаны в ландшафт Териберки, чтобы она сохранила свои исторические, природные и культурные особенности, чтобы не потеряла свою идентичность. Мы дальше будем работать над развитием поселка», — сказала Кузнецова.

Гастрономические площадки, объединенные общим названием «Ресторанный дворик», планируют порадовать гостей изысками северной кухни и привычными блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторанов и кафе.

Завершится фестиваль акцией «Чистая Териберка»: организаторы запустили флеш-моб «Без пакета не поеду». Они рассчитывают, что после фестиваля Териберка останется чистой и красивой, местным жителям запомнится бережным и уважительным отношением гостей, а участникам и посетителям фестиваля — гостеприимством хозяев.

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска и является одним из самых живописных мест Кольского полуострова. Село успешно развивалось до 1960-х годов, но затем начался упадок. Сегодня в поселке живут меньше 1 тысячи жителей. Териберка уже много лет считается депрессивным населенным пунктом, и после съемок «Левиафан» об этом стало известно не только местным жителям и властям. В последние годы интерес к этому месту появился не только у туристов, но и у инвесторов: в поселке появились новые гостиницы, развивается ресторан на берегу моря, реализуются идеи по развитию дайвинга, экологического туризма. С 2014 года в поселке открылись семь объектов размещения на более чем 200 мест.