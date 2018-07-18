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Приметы на 18 июля: месяц на небе расскажет о погоде урожае
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Приметы на 18 июля: месяц на небе расскажет о погоде урожае 

Мир24 54 минуты назад
По народному календарю 18 июля — Афанасьев день. На Руси существовала особая традиция — наблюдать за месяцем на небе, сообщает «МИР 24».
Предки вечером выходили за околицу и смотрели на небесное светило. Если месяц перемещался с место на место или прятался за облака, считали, что это хорошая примета. Она обещала щедрый урожай. Кроме того, если месяц ярко светил на небе, это означало теплую и сухую осень.
Помимо этого предки верили, что на Афанасьев день полезно наблюдать за месяцем — это прибавит сил человеку, даст здоровье и благополучие.
На Руси также чтили память преподобного Афанасия Афонского. По преданию, ему являлась Богородица.
Накануне по народному календарю был Андрей-Налива. Обычно к этому дню поспевали озимые культуры.
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