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Приметы на 17 июля: дождь обещает щедрый урожай
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Приметы на 17 июля: дождь обещает щедрый урожай 

Мир24 42 минуты назад
Сегодня, 17 июля, по народному календарю — Андрей-Налива. Обычно в этот день поспевали озимые культуры, сообщает «МИР 24».
На Руси в связи с этим говорили: «Озимы в наливах дошли», то есть наливались. Предки примечали, что к этому дню практически уродился овес. Хорошей приметой называли выпавший дождь, поскольку он обещал богатый урожай.
Также 17 июля чтили память иконописца Андрея Рублева, которого впоследствии причислили к лику святых. Кроме того, православные вспоминали святителя Андрея (архиепископа Критского). Считается, что он написал множество богослужебных песнопений.
По приметам, по традиции, в этот день ориентировались на погоду. Так, если на деревьях уже появились желтые листья — ждали ранней осени. Предки также говорили «Каков Андрей-Налива, таков будет и Калинник (11 августа).
Напомним, 16 июля по народному календарю отмечали день Мокия и Макара. На Руси старались не начинать новых дел.
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