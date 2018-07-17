Приметы на 17 июля: дождь обещает щедрый урожай

Сегодня, 17 июля, по народному календарю — Андрей-Налива. Обычно в этот день поспевали озимые культуры, сообщает «МИР 24».

На Руси в связи с этим говорили: «Озимы в наливах дошли», то есть наливались. Предки примечали, что к этому дню практически уродился овес. Хорошей приметой называли выпавший дождь, поскольку он обещал богатый урожай.

Также 17 июля чтили память иконописца Андрея Рублева , которого впоследствии причислили к лику святых. Кроме того, православные вспоминали святителя Андрея (архиепископа Критского). Считается, что он написал множество богослужебных песнопений.

По приметам, по традиции, в этот день ориентировались на погоду. Так, если на деревьях уже появились желтые листья — ждали ранней осени. Предки также говорили «Каков Андрей-Налива, таков будет и Калинник (11 августа).

Напомним, 16 июля по народному календарю отмечали день Мокия и Макара. На Руси старались не начинать новых дел.

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