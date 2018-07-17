Около двух тысяч ямальских выпускников подали заявки в тюменские вузы

Депутат Тюменской областной Думы Николай Токарчук вошёл в состав приемной комиссии факультета журналистики Тюменского государственного университета. Вместе с коллегами законодатель принимал решения, кто из школьников победит в творческом конкурсе. Баллы при прохождении этого испытания учитываются при поступлении в вуз.

«Многие ребята принесли портфолио. Большинство из них уже работают журналистами. Они, несмотря на то, что ещё школьники, достаточно зрелые и подготовленные», — отметил он.

Из 250 желающих быть журналистами, больше половины — с Ямала. По словам депутата, это общая тенденция. С каждым годом студентов, приехавших из северных округов, в тюменских вузах становится всё больше. Если говорить о ямальцах, интересы которых Николай Токарчук представляет в областном парламенте, то на сегодня в Тюмени обучается более пяти тысяч ребят, сообщает пресс-служба Облдумы. В этом году заявки на поступление подали около двух тысяч ямальских школьников.

«Важно, что северяне и выпускники из других субъектов отдают предпочтение тюменским вузам. Это говорит о высоком профессионализме преподавателей, хорошей логистике учебных заведений и, в целом, о престижности тюменского образования», — подчеркнул Николай Токарчук.