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Около двух тысяч ямальских выпускников подали заявки в тюменские вузы
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Около двух тысяч ямальских выпускников подали заявки в тюменские вузы 

ИА Север-Пресс 36 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Депутат Тюменской областной Думы Николай Токарчук вошёл в состав приемной комиссии факультета журналистики Тюменского государственного университета. Вместе с коллегами законодатель принимал решения, кто из школьников победит в творческом конкурсе. Баллы при прохождении этого испытания учитываются при поступлении в вуз.
«Многие ребята принесли портфолио. Большинство из них уже работают журналистами. Они, несмотря на то, что ещё школьники, достаточно зрелые и подготовленные», — отметил он.
Из 250 желающих быть журналистами, больше половины — с Ямала. По словам депутата, это общая тенденция. С каждым годом студентов, приехавших из северных округов, в тюменских вузах становится всё больше. Если говорить о ямальцах, интересы которых Николай Токарчук представляет в областном парламенте, то на сегодня в Тюмени обучается более пяти тысяч ребят, сообщает пресс-служба Облдумы. В этом году заявки на поступление подали около двух тысяч ямальских школьников.
«Важно, что северяне и выпускники из других субъектов отдают предпочтение тюменским вузам. Это говорит о высоком профессионализме преподавателей, хорошей логистике учебных заведений и, в целом, о престижности тюменского образования», — подчеркнул Николай Токарчук.
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