В Волгоградской области совершенствуется система социального ухода

Волгоградской области совершенствуется механизм социального и медицинского ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

По данным пресс-службы губернатора, информацию для базы данных по нуждающимся в долговременной помощи предоставят Пенсионный фонд, облкомсоцзащиты, областной комитет здравоохранения, а также органы местного самоуправления. Особенностью системы такой помощи станет личностно ориентированный подход.

Для отслеживания качества оказываемых услуг гражданам будет введен еженедельный мониторинг.

Кроме того, будет внедрен семейный уход, в рамках которого родственников научат, как правильно оказывать помощь пожилым людям.

Добавим, на сегодняшний день в области услуги тяжелобольным гражданам оказывают 37 государственных организаций и три НКО. Специалисты помогают готовить пищу, содействуют в предоставлении медицинской, психологической и других видах помощи. С марта текущего года в области действует пилотная программа «Стационар на дому». Постоянный полный или частичный уход получают более 250 человек.