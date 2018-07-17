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В Волгоградской области совершенствуется система социального ухода
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В Волгоградской области совершенствуется система социального ухода 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области совершенствуется механизм социального и медицинского ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
По данным пресс-службы губернатора, информацию для базы данных по нуждающимся в долговременной помощи предоставят Пенсионный фонд, облкомсоцзащиты, областной комитет здравоохранения, а также органы местного самоуправления. Особенностью системы такой помощи станет личностно ориентированный подход.
Для отслеживания качества оказываемых услуг гражданам будет введен еженедельный мониторинг.
Кроме того, будет внедрен семейный уход, в рамках которого родственников научат, как правильно оказывать помощь пожилым людям.
Добавим, на сегодняшний день в области услуги тяжелобольным гражданам оказывают 37 государственных организаций и три НКО. Специалисты помогают готовить пищу, содействуют в предоставлении медицинской, психологической и других видах помощи. С марта текущего года в области действует пилотная программа «Стационар на дому». Постоянный полный или частичный уход получают более 250 человек.
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