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На КМЭЗе монтируют новые конвейеры
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На КМЭЗе монтируют новые конвейеры 

Уралинформбюро 47 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В цехе электролиза меди Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу "Русская медная компания") стартовал монтаж новой системы конвейеров в цехе электролиза меди. Оборудование предназначено для перемещения пустых матриц, матриц с катодными остатками и анодов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, канадская система Аdvanced Dynamics включает по два универсальных и накопительных конвейера. Грузоподъемность универсального транспортера составляет 25 тонн. Матрицы будут перемещаться из пролета в пролет со скоростью 5 метров в минуту. Накопительные конвейеры грузоподъемностью 50 тонн каждый предназначены для накопления анодов и передачи их на перемещающее устройство со скоростью 250 штук в час.
Сборка оборудования, запустить которое планируется уже в июле, идет без остановки производства. Начало его работы ознаменует завершение масштабного проекта модернизации цеха электролиза меди, в рамках которого установлены две новые серии электролизных ванн по 40 емкостей в каждой. Мощность производства медных катодов будет увеличена со 120 до 140 тысяч тонн в год. Инвестиций в проект составляют 380 миллионов рублей.
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