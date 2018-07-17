В работе Северо-Западного управления Ростехнадзора нашли нарушения

Установлено, что управлением не решался вопрос о привлечении виновных лиц, нарушавших сроки представления извещений о начале строительства и реконструкции пунктов пропуска через государственную границу России

В распоряжения о проведении внеплановых проверок по контролю ранее выданных предписаний включались вопросы, не относившиеся к предмету проверки. Не соблюдались требования законодательства при оформлении результатов проверок. В частности, к актам проверок не приобщались предписания об устранении нарушений и объяснения лиц, допустивших нарушения.

Также управление не всегда принимало решения и не направляло ответы по ходатайствам застройщиков о назначении нового срока исполнения предписаний, не в полной мере обеспечивался надлежащий контроль за исполнением внесенных предписаний. Несвоевременное проведение проверок в ряде случаев приводило к тому, что виновные лица избежали административной ответственности за невыполнение предписаний в установленный срок.

Кроме того, ведомство не всегда привлекало виновных лиц к административной ответственности по результатам проверок при том, что конкретные лица, допустившие нарушения требований законодательства, были установлены.

Руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.