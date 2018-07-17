Жителя Башкирии осудили за оскорбление полицейского

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю. Как сообщает Верховный суд Башкирии , мужчину признали виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, и публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст.ст. 318, 319 УК РФ).

Установлено, что в феврале текущего года подсудимый находился в кафе, будучи нетрезв. В присутствии других людей мужчина публично высказал полицейским в грубой нецензурной форме слова, унизившие их честь и достоинство. После при прохождении медицинского освидетельствования он трижды ударил правоохранителя по лицу.

— Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным в совершении предъявленного ему обвинения и назначил ему окончательно наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, — говорится в сообщении.

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