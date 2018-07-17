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Жителя Башкирии осудили за оскорбление полицейского
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Жителя Башкирии осудили за оскорбление полицейского 

ГОРОБЗОР.РУ 48 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю. Как сообщает Верховный суд Башкирии, мужчину признали виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, и публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст.ст. 318, 319 УК РФ).
Установлено, что в феврале текущего года подсудимый находился в кафе, будучи нетрезв. В присутствии других людей мужчина публично высказал полицейским в грубой нецензурной форме слова, унизившие их честь и достоинство. После при прохождении медицинского освидетельствования он трижды ударил правоохранителя по лицу.
— Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным в совершении предъявленного ему обвинения и назначил ему окончательно наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, — говорится в сообщении.
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