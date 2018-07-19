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В Шарташском лесопарке возле базы отдыха «Карасики» незаконно установили забор
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В Шарташском лесопарке возле базы отдыха «Карасики» незаконно установили забор 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Посетители Шарташского лесопарка обеспокоены появившимся там забором. Как рассказал Е1.RU читатель Илья, его возводят в прогулочной зоне.
«Глухой деревянный забор в человеческий рост возводили рабочие в лесопарковой общедоступной прогулочной зоне особо охраняемой природной территории, но уже с другой стороны карьера Карасики, рядом с арендными домиками и в непосредственной близости от пешей тропы, на улице Отдыха», — написал у себя в Facebook Илья.
На кадрах, которые снял мужчина, видно, что забор устанавливают несколько рабочих. Илья спросил, для чего они это делают, и в ответ ему заявили, что им так нравится.
Красный забор выстраивают возле домиков базы «Карасики», и в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области считают, что забор стоит незаконно.
— Материалы по факту установки забора находятся на рассмотрении в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Начата процедура административного производства по факту нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях, — рассказали Е1.RU в пресс-службе министерства. — Устанавливаются лица, ответственные за размещение данного забора.
Юрист базы отдыха в разговоре с Е1.RU утверждает, что с их стороны всё законно, но если министерство считает, что забор поставлен с нарушениями, то они готовы его демонтировать.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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