В Шарташском лесопарке возле базы отдыха «Карасики» незаконно установили забор

Посетители Шарташского лесопарка обеспокоены появившимся там забором. Как рассказал Е1.RU читатель Илья, его возводят в прогулочной зоне.

«Глухой деревянный забор в человеческий рост возводили рабочие в лесопарковой общедоступной прогулочной зоне особо охраняемой природной территории, но уже с другой стороны карьера Карасики, рядом с арендными домиками и в непосредственной близости от пешей тропы, на улице Отдыха», — написал у себя в Facebook Илья.

На кадрах, которые снял мужчина, видно, что забор устанавливают несколько рабочих. Илья спросил, для чего они это делают, и в ответ ему заявили, что им так нравится.

— Материалы по факту установки забора находятся на рассмотрении в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Начата процедура административного производства по факту нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях, — рассказали Е1.RU в пресс-службе министерства. — Устанавливаются лица, ответственные за размещение данного забора.

Юрист базы отдыха в разговоре с Е1.RU утверждает, что с их стороны всё законно, но если министерство считает, что забор поставлен с нарушениями, то они готовы его демонтировать.