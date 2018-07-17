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На уборку в Шарташском лесопарке пожалуются губернатору и в прокуратуру
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На уборку в Шарташском лесопарке пожалуются губернатору и в прокуратуру 

АиФ Урал 38 минут назад
Фото: АиФ Урал
Представители Общероссийского народного фонда намерены направить письма к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в областную прокуратуру по поводу ненадлежащей уборки Шарташского лесопарка, сообщает во вторник, 17 июля, «АиФ-Урал».
Поводом для проверки стало обещание региональных властей прибраться в парке: неделю назад областное Минприроды нашло подрядчика для очистки парка от мусора. Активисты провели инспекцию лесопарка и ужаснулись увиденной картиной. Максимально очищенной территорией оказался главный вход в Шарташский лесопарк от Каменных палаток по пути к озеру Шарташ.
Однако по остальному маршруту вдоль берега ситуация более удручающая. Утыканные по периметру мусорные бачки пусть и установлены, но кажется, что никто чистить от мусора их не собирается. В итоге скопленный мусор в хаотичном порядке разрастается, а жители Екатеринбурга вместе с детьми отдыхают среди этих свалок на берегу озера. С другой стороны и сами жители ведут себя безответственно, продолжая скидывать мусор к урнам, а не вывозить, как минимум с собой.
«Мы собираемся выйти на контакт с губернатором, а также рассматриваем перспективу обращения в прокуратуру с жалобой на соответствующие органы. Помимо всех кодексов существует и указ президента, согласно которому охрана особых природных зон должна осуществляться в необходимом объеме. То, что мы видим, — это безалаберность и попустительство», — цитируют координатора ОНФ по правовым вопросам Игоря Русинова Европейско-азиатские новости.
Уместно напомнить, что на днях Кировский районный суд по иску Минприроды оштрафовал Службу городских кладбищ за выведение за пределы территории Шарташского кладбища незаконных захоронений. В службе пытались апеллировать тем, что захоронения производятся непроизвольно самими жителями Екатеринбурга. Однако вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений.
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