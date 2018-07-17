Власти Франции закрыли торгпредство в России

После триумфа французской сборной и блиц-визита четы Макрон в Лужниках, казалось бы, двусторонние франко-российские отношения должны были находиться в благостной и равновесной обстановке. Однако пока по Елисейским полям катился вал народного восторга, власти Франции объявили о закрытии своего торгового представительства, попутно обвинив Россию в нарушении Венской конвенции.

Собственно, обвинение сводилось к двум пунктам. Во-первых, само торгпредство было лишено дипломатического статуса. А, во-вторых, его председатель, обладатель дипломатического паспорта, был выслан из страны. Однако, насколько известно, этот документ отнюдь не является гарантией от высылки, когда дипломата объявляют персоной нон-грата.

Надо сказать, что французский торгпред не был задержан при получении секретных материалов от агента. Всё было проще. После раздутого в Великобритании скандала вокруг отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», коллективный Запад пошёл на высылку значительного числа российских дипломатов. Москва ответила зеркально, выслав в числе «французского контингента» и торгпреда, как одного их дипломатов. Тут можно, конечно, рассуждать, нужно ли было вторгаться в империю мировой торговли. Ну уж никакого нарушения Венской конвенции в этом эпизоде не прослеживается.

С другой стороны, наш МИД предъявил серьёзные претензии французскому торгпредставу, заявив, что его персонал занимается коммерческой деятельностью. Речь шла, в том числе, и о получении комиссионных от действующих в России французских компаний. А потому и счета структуры были заморожены.

Словом, можно было бы действительно списать эпизод с торгпредством на возникшее взаимное недопонимание, если бы не один нюанс. Дело в том, что в Париже уже заранее было принято решение об изменении принципа поддержки национальных экспортёров. Отныне там считают более продуктивно поддерживать такой ориентированный на экспорт бизнес, что называется, на месте, непосредственно во Франции. А восемь торгпредств было рекомендовано закрыть или кардинально сократить. Причем не только в России, но и в Японии , и в Испании

Иными словами, торговое представительство де-факто вписалось в новый подход к глобальной торговле. Настораживает только один момент: уж очень несвоевременно появилось объявление о закрытии. Прямо на пике всеобщего футбольного апофеоза. Словно, в Париже поспешили уравновесить позитивные впечатления от чемпионата в Москве и эйфории от победы своей сборной. Мол, мы в отношениях с коварной Россией бдительности не теряем и расслабляться себе не позволим. Танец Макрона на столе — это просто эпизод.