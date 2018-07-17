На Барнаульской ТЭЦ-2 СГК побывал Тимоти

На прошлой неделе в рамках проекта «Знакомься — энергетика!» Барнаульскую ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании посетила группа студентов-химиков Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова.

Гостями станции стали студенты первого курса направления «Химическая технология». Программа прикладного бакалавриата предполагает тесную связь теоретических знаний с получением практических навыков, поэтому ребята уже сейчас решили познакомиться с технологическими процессами водоподготовки, а также работой химической лаборатории и очистных сооружений на Барнаульской ТЭЦ-2.

Особый интерес к нашей «огромной печке» выразил иностранный студент из города Лагос ( Нигерия ) по имени Тимоти

— Очень интересная экскурсия, первый раз увидел ТЭЦ. В своем городе я был только на нефтеперерабатывающем заводе, — поделился своими впечатлениями студент группы ХТ-72 Амайиойи Обинна Тимоти.

После неотъемлемой части любой экскурсии — инструктажа по технике безопасности, ребята посетили химический цех, где своими глазами увидели весь технологический процесс по осветлению воды для нужд станции.

После просмотра фильма «Энергетика в доступе», который дополнил знания ребят об отрасли и предприятии в целом, в адрес инженеров посыпались вопросы на самые различные темы.

Традиционно на первом месте вопросы экономики. Специалисты предприятия рассказали от чего зависит цена на тепло и почему она может колебаться в ту или иную сторону.

Не обошли стороной будущие химики и имеющую большое значение, как и для многих горожан, тему экологии. Ребята узнали о этапах и масштабах природоохранной программы станции, а также о том, как контролируется соблюдение природоохранных норм.

И, конечно, как сделать хорошую карьеру в энергетике? Несмотря на то, что студенты заканчивают только первый курс, но уже сейчас задумываются о своем трудоустройстве.

— Студентам было интересно впервые побывать на ТЭЦ, познакомиться с данным производством как с объектом трудовой деятельности специалистов в области химической технологии. Работа химцеха и очистка промстоков как раз соответствует области их профессиональных интересов, — рассказала Марина Андрюхова, к.т.н., доцент кафедры «Химическая технология».