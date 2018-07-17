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Депутаты передумали защищать умственно отсталых детей от произвола в интернатах
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Депутаты передумали защищать умственно отсталых детей от произвола в интернатах 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о гарантиях для недееспособных граждан положение об опекунстве над умственно отсталыми детьми со стороны дальних родственников и НКО, передает «Коммерсантъ».
Таким образом, несовершеннолетние останутся на попечении руководства интернатов, закрытых от внешнего контроля.
Поправки в законопроект внесли на заседании временной рабочей группы комитета по вопросам семьи, несмотря на то, что прежнюю редакцию уже поддержали в правительстве, Совете Федерации, Совете по правам человека, Русской православной церкви.
«Наши волонтеры видят в интернатах, что у одного человека нет очков, хотя они ему очень нужны, другого не научили читать, хотя могли бы, третьему не сделали операцию, которая ему жизненно необходима, — объяснила необходимость внешнего опекунства юрист отдела по церковной благотворительности Наталья Старинова. — Мы не можем работать с медицинскими документами живущего в интернате человека, не можем проверить, как государство его обеспечивает, не можем ознакомиться с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
По данным издания, противником нововведения стало государственно-правовое управления президента России, так как оно нарушило был право детей на полноценное устройство в семью. В настоящее время, закон обязывает опекуна проживать совместно с ребенком. Изменения же позволит ему при желании помещать опекаемого в учреждение.
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