Ещё
С 16 июля стартовала бонусная программа для пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 16 июля стартовала бонусная программа для пенсионеров 

Обручевский меридиан 47 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Проект «Московское долголетие» в парке «Усадьба Воронцово» привлекает новых участников.
Бонусная программа будет действовать по всем направлениям занятий: общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, гимнастика цигун, английский язык, рисование, фитнес, художественно-прикладное творчество, танцы, шахматы. В результате программы лояльности можно будет получить сувенир с символикой проекта и единую карточку, в которой фиксируется количество занятий.
Каждый участник, посетивший пять занятий за месяц по одной активности, получает купон на «чай/кофе». Каждый участник, посетивший 15 занятий за месяц по одной активности, получает билет в музей или театр. Каждый участник, посетивший 20 занятий за месяц по одной активности, получает билет на две персоны в любом кафе парка. Каждый участник, который привлечет новых членов в проект, получает скидку в размере 50% на услуги прокатных пунктов ли детских аттракционов.
Напомним, 16 июня в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе по повышению пенсионного возраста. Для женщин, согласно проекту, возраст выхода на пенсию с нынешних 55 изменится до 60 лет, для с 63 до 65 лет.
Обручевский меридиан: последние новости
Показатели Обручевского района превышают среднюю обеспеченность по городу Противотаранные блоки установлены в Обручевском районе Уникальная ночная экскурсия пройдет в Обручевском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки355
Путина назвали «президентом Украины»154
Назван богатейший человек современности58
Украина предложила России газовую скидку169
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка31
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение