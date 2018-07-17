С 16 июля стартовала бонусная программа для пенсионеров

Проект «Московское долголетие» в парке «Усадьба Воронцово» привлекает новых участников.

Бонусная программа будет действовать по всем направлениям занятий: общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, гимнастика цигун, английский язык, рисование, фитнес, художественно-прикладное творчество, танцы, шахматы. В результате программы лояльности можно будет получить сувенир с символикой проекта и единую карточку, в которой фиксируется количество занятий.

Каждый участник, посетивший пять занятий за месяц по одной активности, получает купон на «чай/кофе». Каждый участник, посетивший 15 занятий за месяц по одной активности, получает билет в музей или театр. Каждый участник, посетивший 20 занятий за месяц по одной активности, получает билет на две персоны в любом кафе парка. Каждый участник, который привлечет новых членов в проект, получает скидку в размере 50% на услуги прокатных пунктов ли детских аттракционов.