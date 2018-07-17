Тюменского пенсионера, пропавшего 10 дней назад, нашли мертвым 

66-летний мужчина ушел из дома в субботу, 7 июля
Сегодня, 17 июля, в Тюмени завершились поиски пенсионера Михаила Щацкого. Тело 66-летнего мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили на 15-м километре автодороги Тюмень — Салаирка в районе деревни Решетникова.
— Для выяснения причины гибели пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, —рассказала 72.ru Анастасия Лепехина, старший помощник руководителя регионального управления СКР. Михаил Щацкий пропал в позапрошлую субботу, 7 июля. На улицу плохо видящий пенсионер вышел в домашних тапочках и обратно уже не вернулся. На протяжении 10 дней его искали родственники, полицейские и волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень».