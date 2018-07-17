Анонсирован смартфон Alcatel 5V с вырезом в экране и солидным аккумулятором

Китайская компания TCL анонсировала новый смартфон Alcatel 5V из числа недорогих, но при этом стильных и функциональных. Это своего рода усовершенствованная версия модели 5, в которой проделана отличная работа над ошибками.

Толщина смартфона не достигает 9 миллиметров при весе 158 граммов, но при этом в нем поместилась большая батарея на 4000 мАч, заряда которой, по словам производителя, хватит на три дня работы. экран нового Alcatel 5V представлен IPS-панелью на 6.2 дюйма, которая занимает немалые 88 процентов лицевой панели. Правда, в дисплее есть гигантский вырез, что портит общее впечатление о нем. Разрешение экрана составило 1500х720 точек или HD+.

Смартфон базируется на новом бюджетном процессоре Helio P22 от китайской компании MediaTek, располагает 3 Гб оперативной памяти и может предложить накопитель на 32 Гб вместе со слотом microSD еще на 128 гигабайтов. В наличии поддержка двух SIM-карт, сетей LTE и даже функция распознавания лиц при помощи фотокамеры на 8 Мп в дополнение к сканеру отпечатков пальцев. Стоит новый Alcatel 5V ровно 230 евро, и в нее входят NFC-модуль, двойная фотокамера 12+2 Мп и ОС Android 8.1 Oreo.