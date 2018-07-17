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Советские двигатели для ракеты «Союз-5» модернизируют
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Советские двигатели для ракеты «Союз-5» модернизируют 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
СОВЕТСКИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РАКЕТЫ «СОЮЗ-5» БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ И НАДЕЛЕНЫ НОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ — РОГОЗИН
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