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В Ростове сегодня пройдет крестный ход в память о семье последнего царя
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В Ростове сегодня пройдет крестный ход в память о семье последнего царя 

Деловое сообщество 55 минут назад
В Ростове-на-Дону сегодня, 17 июля, пройдет крестный ход к шестиметровому поклонному кресту, который воздвигли в память о пребывании семьи последнего русского императора в Иверском женском монастыре. Мероприятие состоится в рамках программы «Царские дни». Николай II и его семья побывала в этом монастыре в 1914 году, заехав по пути из Ливадии.
После литургии начнется шествие. Ночью здесь уже прошло богослужение. Также весь день на территории будет работать благотворительный базар — здесь можно будет купить поделки и выпечку. Все вырученные средства пойдут в фонд помощи многодетным семьям.
Напомним, последнего русского императора Николая II и его семью расстреляли в ночь на 17 июля 1918 г.
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