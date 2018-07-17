В Ростове сегодня пройдет крестный ход в память о семье последнего царя

В Ростове-на-Дону сегодня, 17 июля, пройдет крестный ход к шестиметровому поклонному кресту, который воздвигли в память о пребывании семьи последнего русского императора в Иверском женском монастыре. Мероприятие состоится в рамках программы «Царские дни». Николай II и его семья побывала в этом монастыре в 1914 году, заехав по пути из Ливадии

После литургии начнется шествие. Ночью здесь уже прошло богослужение. Также весь день на территории будет работать благотворительный базар — здесь можно будет купить поделки и выпечку. Все вырученные средства пойдут в фонд помощи многодетным семьям.

Напомним, последнего русского императора Николая II и его семью расстреляли в ночь на 17 июля 1918 г.