КПРФ намерена провести референдум об изменении пенсионного возраста

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) планирует подать документы на проведение всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства.

Отметим, что сначала представители инициативной подгруппы провели в Москве официальное собрание инициативной подгруппы по началу процедуры референдума, пишет «Интерфакс»

Как стало известно, документы о проведении референдума подала сегодня, 17 июля, инициативная группа московского горкома КПРФ в Мосгоризбирком. По словам первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, граждане не раз обращались с просьбой о проведении референдума в партию.

Планируется, что на референдум будет вынесен один вопрос. Изначально было подготовлено два. Если референдум будет согласован, то россиян спросят: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

После подачи документов в Могоризбирком, избирательная комиссия должна в течение 15 дней принять решение о регистрации инициативной группы и о выдаче ей регистрационного свидетельства либо об отказе в регистрации в случае нарушения инициативной группой положений Конституции РФ и иного законодательства РФ. В итоге указ о назначении референдума должен быть подписан президентом РФ Владимиром Путиным

В настоящее время в стране проводится обсуждение правительственного законопроекта об увеличении пенсионного возраста и изменении пенсионного законодательства. По словам руководителя аналитического департамента «Международного финансового центра» Романа Блинова, на сегодняшний день Россия столкнулась с глобальным вызовом, когда пенсионная система на старых принципах уже не работает, а новая еще не создана.