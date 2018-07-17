В Тюмени проходят агрохимические чтения при участии более 100 ученых из России и зарубежья

Германии, ТЮМЕНЬ , 17 июля. / ТАСС /. Более 100 ученых из России Канады и других стран стали участниками VIII сибирских агрохимических Прянишниковских чтений, которые во вторник впервые открылись в тюменском Государственном аграрном университете Северного Зауралья. Как рассказала ТАСС ректор вуза Елена Бойко, на конференции эксперты представят новые решения в сфере агротехнологий. «Прянишниковские чтения проходят раз в три года. Впервые их принимает Тюмень в одном из старейших учебных заведений Тюменской области . В рамках чтений у ученых из России и ряда зарубежных стран есть возможность не только поделиться своими научными изысканиями, но и оценить проекты тюменской аграрной науки и производственников, связанные с улучшением плодородия почв и повышением продовольственной и экономической безопасности», — сказала Бойко. В пресс-службе вуза пояснили ТАСС, что чтения, которые завершатся 20 июля, собрали более 110 экспертов из России, Германии, Канады, Турции Казахстана и других стран. «Особенностью этой конференции является попытка найти комплексное решение основных проблем земледелия через совместное участие специалистов различных научных направлений», — уточнили в пресс-службе. Академик Дмитрий Прянишников (1865-1948) — ученый в области агрономии, физиологии и биохимии растений. Он впервые установил закономерности процессов усвоения азота растениями, оценил роль соединений элемента, направленность их превращения и условия, при которых происходит формирования урожая.