Хореографический ансамбль Планета детства вернулся с гастролей

Фото: официальная группа в социальной сети

Хореографический ансамбль ГБОУ Школа № 2073 «Планета детства» вернулся с гастролей с хорошими результатами. Об этом сообщила руководитель ансамбля Надежда Валентиновна Селютина на официальной странице в социальных сетях.

Композиция «Балалаечная кутерьма» была поставлена специально для этого конкурса и дебютное выступление удалось. Еще один красочный танец появился в танцевальной копилке коллектива. Ансамбль «Планета детства» стал лауреатом 1 степени на Международном конкурсе " Геленджик встречает таланты".

Поздравляем ребят и педагога! Желаем Вам дальнейших успехов и новых побед!