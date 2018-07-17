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Хореографический ансамбль Планета детства вернулся с гастролей
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Хореографический ансамбль Планета детства вернулся с гастролей 

Администрация поселения Вороновское 59 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: официальная группа в социальной сети
Хореографический ансамбль ГБОУ Школа № 2073 «Планета детства» вернулся с гастролей с хорошими результатами. Об этом сообщила руководитель ансамбля Надежда Валентиновна Селютина на официальной странице в социальных сетях.
Композиция «Балалаечная кутерьма» была поставлена специально для этого конкурса и дебютное выступление удалось. Еще один красочный танец появился в танцевальной копилке коллектива. Ансамбль «Планета детства» стал лауреатом 1 степени на Международном конкурсе "Геленджик встречает таланты".
Поздравляем ребят и педагога! Желаем Вам дальнейших успехов и новых побед!
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