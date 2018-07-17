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Водопровод и дорогу сделали в селе Победа
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Водопровод и дорогу сделали в селе Победа 

Все новости Новосибирской области 58 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Село Кокошино Чулымского района— градообразующим предприятием здесь считается железнодорожная станция. Есть и единственный фермер. Одно из препятствий для развития и даже выживания села — отсутствие питьевой воды.
«В воде много железа, марганца и других минеральных веществ, даже попутный газ какой-то выходит. Чем это чревато для здоровья? Могут появиться онкологические заболевания, ухудшиться общее состояние здоровья. То есть, даже если очень захочется, пить эту воду невозможно», — говорит исполняющий обязанности главы Чулымского района Александр Маутер.
Фильтры, отстаивание, кипячение — в ход идут все доступные методы. Однако в рамках областной подпрограммы «Чистая вода» в скором времени здесь появится модульная установка. Сейчас проводится экспертиза кокошинских вод, как только будут результаты, начнется проектирование.
«К осени проект уже будет на руках. У нас пройдут торги, появится экономия по другим объектам. Установку должны смонтировать до 1 ноября», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального комплекса министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин.
А вот в селе Победа Усть-Таркского района модульную установку оценили не только местные жители, но и ласточки, свившие здесь гнездо. За чистой водой теперь потянулись даже из окрестных сел.
«Если раньше мы делали акцент на города и районные центры, то сейчас на такие удаленные населенные пункты как Победа. Сюда пришли новые технологии очистки питьевой воды», — говорит исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
За два года в селе победили бездорожье, провели водопровод, а теперь и обеспечили его чистой водой. Теперь местные жители ждут в своем благоустроенном селе новоселов и бизнесменов.
«Дорога, водопровод и модульная установка сделаны оперативно, мы не ожидали, все были в восторге. Теперь у нас есть надежда, что приедет какой-нибудь предприниматель — буквально в 200 метрах отсюда огромное озеро», — рассказал житель села Победа Усть-Таркского района Александр Черников.
Всего же в этом году в Новосибирской области появится еще семь подобных модульных установок. А в целом до 2022 года на обеспечение жителей региона чистой водой направят более миллиарда рублей.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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