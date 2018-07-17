Водопровод и дорогу сделали в селе Победа

Село Кокошино Чулымского района— градообразующим предприятием здесь считается железнодорожная станция. Есть и единственный фермер. Одно из препятствий для развития и даже выживания села — отсутствие питьевой воды.

«В воде много железа, марганца и других минеральных веществ, даже попутный газ какой-то выходит. Чем это чревато для здоровья? Могут появиться онкологические заболевания, ухудшиться общее состояние здоровья. То есть, даже если очень захочется, пить эту воду невозможно», — говорит исполняющий обязанности главы Чулымского района Александр Маутер.

Фильтры, отстаивание, кипячение — в ход идут все доступные методы. Однако в рамках областной подпрограммы «Чистая вода» в скором времени здесь появится модульная установка. Сейчас проводится экспертиза кокошинских вод, как только будут результаты, начнется проектирование.

А вот в селе Победа Усть-Таркского района модульную установку оценили не только местные жители, но и ласточки, свившие здесь гнездо. За чистой водой теперь потянулись даже из окрестных сел.

«Если раньше мы делали акцент на города и районные центры, то сейчас на такие удаленные населенные пункты как Победа. Сюда пришли новые технологии очистки питьевой воды», — говорит исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов

За два года в селе победили бездорожье, провели водопровод, а теперь и обеспечили его чистой водой. Теперь местные жители ждут в своем благоустроенном селе новоселов и бизнесменов.

«Дорога, водопровод и модульная установка сделаны оперативно, мы не ожидали, все были в восторге. Теперь у нас есть надежда, что приедет какой-нибудь предприниматель — буквально в 200 метрах отсюда огромное озеро», — рассказал житель села Победа Усть-Таркского района Александр Черников

Всего же в этом году в Новосибирской области появится еще семь подобных модульных установок. А в целом до 2022 года на обеспечение жителей региона чистой водой направят более миллиарда рублей.