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ЦМИТ: прием заявок завершен
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ЦМИТ: прием заявок завершен 

Советский спорт 1 час назад
На этой неделе региональное Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта определит получателя субсидии на создание и открытие центра молодежного инновационного творчества в Омске.
В среду, 18 июля, состоится очная защита проектов претендентов на получение гранта. На заседании конкурсной комиссии участники отбора поделятся своим мнением о том, как они видят процесс организации работы центра молодежного инновационного творчества, в чем его основные задачи и как доступно и интересно рассказывать молодежи об основах инженерного проектирования. Члены конкурсной комиссии оценят существующий опыт реализации бизнес-проектов, опыт сотрудничества с образовательными организациями, наличие собственных затрат и иные показатели, а также определят проект, которому будет оказана финансовая поддержка.
Размер господдержки в этом году составит 4 035 700 рублей, из них из федеральной казны выделено 3 470 700 рублей, региональное софинансирование — 565 000 рублей.
Полученные финансовые средства могут быть потрачены на приобретение высокотехнологичного оборудования, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, оборудования для проведения видеоконференций, периферийных устройств. Также их можно направить на обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства, поддержку инновационного творчества, в том числе и в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежи.
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