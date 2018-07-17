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IBM использует суперкомпьютер, чтобы управлять сотрудниками
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IBM использует суперкомпьютер, чтобы управлять сотрудниками 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В IBM работают 380 тыс. сотрудников по всему миру. Для проведения ежегодного анализа эффективности работы каждого из них HR-отдел должен потратить много времени. Чтобы обойтись малой кровью, на помощь призвали суперкомпьтер Watson приходит на помощь.
Искусственный интеллект проверяет все проекты и индивидуальный опыт сотрудников, в том числе результаты внутренней системы обучения, чтобы проверить, приобрел ли сотрудник новые навыки. На основе собранной информации алгоритм прогнозирует производительность сотрудника в ближайшем будущем с точностью 96%. Вычисления занимают долю секунды.
«Традиционные модели оценки основаны на предположении, что если вы выполняете свою работу должным образом, то заслуживаете поощрения. Конечно, мы по-прежнему учитываем достижения сотрудника, но одновременно пытаемся предсказать и будущие результаты, — объясняет вице-президент IBM Никль ЛаМоро. — Мы полагаем, что прошлые заслуги даже менее важны, чем завтрашние успехи. Определение эффективности сотрудника также позволяет выявить пробелы в его компетенциях, которые могут быть дополнены обучением. Каждый сотрудник BM ежегодно учится около 60 часов».
Конечно, используя мощности суперкопьютера для оценки сотрудников, IBM экономит много времени, однако данный метод, похоже, создает серьезную этическую проблему. Никто не любит, когда его увольняют. Основываясь лишь на одном прогнозе производительности работника можно как мотивировать его, так и начать «задвигать», угрожая, к тому же, увольнением.
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