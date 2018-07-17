Как начать заниматься тайским боксом без подготовки

Тайский бокс становится постепенно настоящим хитом среди людей, которые хотят быть в хорошей форме. Это вполне объяснимо: тренировки не только развивают скорость и координацию, но и за очень короткое время позволяют привести в порядок даже самое запущенное тело. Кроме того, муай-тай дисциплинирует — начав заниматься всерьез, вы в скором времени забудете все свои проблемы с потерей внимания и вечной прокрастинацией. Сегодня мы расскажем, как начать заниматься этим прекрасным спортом с нуля.

Спортивная форма

Вам не нужно быть в отличной спортивной форме, чтобы начать заниматься. Многие откладывают начало тренировок — чтобы подкачаться, чтобы не выглядеть хуже всех в зале. Не совершайте той же ошибки. Идите на тренировку, даже если дорога в фитнес-клуб была забыта несколько лет назад. Никто не будет коситься на вас и никто не будет ругать. Вы увидите, как последовательные тренировки делают вас дисциплинированным и собранным. Нужная форма тоже придет в ближайшее время: всего месяца практики достаточно для того, чтобы начать смотреть в зеркало с удовольствием.

Приготовьтесь не успевать

Вам предстоит узнать очень многое. Настройтесь пропускать удары и не успевать за более продвинутым партнером: это ваше будущее на следующие несколько месяцев. Чего делать не нужно, так это беспокоиться и корить себя. Май-тай — сложный спорт.

Домашняя работа

Тренировки в зале — само собой разумеющееся. Но, кроме этого, вы должны заниматься сами. Дома, перед зеркалом. Нет, это не звучит глупо. Смотрите, как вы ставите удар. Отрабатывайте движение раз за разом: зеркало поможет вам не только осознать ошибки, но и увидеть их своими глазами.

Учитесь дышать

На дыхании базируется вся система ударов любого единоборства. Без достаточного доступа кислорода, вы просто не сможете двигаться и бить с достаточной силой и ловкостью. Поэтому уделите постановке дыхания особое время. Делайте резкий выдох при ударе и резкий выдох принимая удар. Контролируйте дыхание каждую секунду тренировки. Автоматика придет со временем, не беспокойтесь.

Говорите с тренером

Многие новички чувствуют себя не в своей тарелке. Тренер слишком крут, а все остальные участники секции — тем более. Оставьте стеснение за порогом зала и спрашивайте, как только начинаете путаться. Это избавит вас от многих ошибок — и мы еще не встречали тренера, который отказывает новичку в терпеливом объяснении основ.

Приобщаемся к большому спорту

Начинайте смотреть бои профессионалов, хотя бы по телевизору. Обращайте внимание на движение и тактику бойцов, считывайте чужие комбо, чтобы понимать, какие из них работают, а какие — пустая, пусть и красивая, трата времени. Копируйте позу и постановку ног, отрабатывайте все это в зале.

Занимайтесь часто

Современная популярность муай-тай связана с серьезными кардионагрузками, которые получает здесь новичок. Многие люди используют этот спорт просто для того, чтобы держать себя в форме. Даже если вы из их числа, не нужно пренебрегать тренировками. Одного раза в неделю будет мало. Хотите подтянуть мышцы? Занимайтесь три раза. Хотите научиться драться? Тогда ходите в зал не меньше пяти раз в неделю.

Дешевая экипировка

Если есть возможность — не экономьте на экипировке, даже в начале тренировок. Лучше один раз потратиться на хорошие перчатки, защиту и бинты, чем менять все это раз в пару месяцев. Вы быстро привыкните к достойному набору, точно так же, как музыканты привыкают к своему инструменту. Top King, Twins, Lonsdale (UK), Yokkao, Boon, Windy — вот одни из лучших марок, продукция которых вас точно не подведет.

Мое лицо!

Для подавляющего большинства людей лицо остается табу. Удар в лицо вызывает у нас одну из двух запланированных природой реакций: бей или беги. Переступайте этот барьер. Участвуйте в спаррингах как можно чаще. Поверьте, всего месяц, проведенный на ринге, научит вас пренебрегать болью и опасностью. Это пригодится и в жизни.

Мальчик для битья

В тайском боксе уметь стоять с партнером — целая наука. Профессиональные падмены (те, кто держит пады) не только дают партнеру отработать удар, но и ставят целые связки. Учитесь быть хорошим партнером, это поможет вам быстрее понять, как нужно двигаться, принимать удары и даже контролировать дыхание.