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Эксперты назвали причину утечек информации в компаниях
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Эксперты назвали причину утечек информации в компаниях 

RB.ru 1 час назад
Авторы исследования проанализировали около 70 случаев утечек данных из российских и иностранных компаний в течение прошлого года, а также публичные сообщения о подобных деструктивных действиях бывших сотрудников компаний в отношении информационных активов работодателя.
Как удалось выяснить, чаще всего деструктивным действиям подвержены медицинские учреждения и госструктуры. Почти каждый второй (60%) увольняемый неправомерно копировал и передавал (54%) конфиденциальную информацию третьим лицам, в том числе конкурентам и преступникам.
Отмечается, что в половине случаев (52,8%) передача данных повлекла за собой прямой ущерб для работодателя. Чаще всего речь идет о том, что конкурент получил сведения о разработках или необходимость компенсировать затраты третьих лиц, чья информация обрабатывалась компанией и была скомпрометирована.
В исследовании говорится, что причиной подобных утечек становятся нелояльные сотрудники. В основном это рядовые сотрудники (81% нарушений), а на топ-менеджеров или системных администраторов приходятся остальные 19% случаев. Главным мотивом для рядовых сотрудников является личная выгода: работа на конкурента или вред из мести.
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