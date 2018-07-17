Эксперты назвали причину утечек информации в компаниях

Авторы исследования проанализировали около 70 случаев утечек данных из российских и иностранных компаний в течение прошлого года, а также публичные сообщения о подобных деструктивных действиях бывших сотрудников компаний в отношении информационных активов работодателя.

Как удалось выяснить, чаще всего деструктивным действиям подвержены медицинские учреждения и госструктуры. Почти каждый второй (60%) увольняемый неправомерно копировал и передавал (54%) конфиденциальную информацию третьим лицам, в том числе конкурентам и преступникам.

Отмечается, что в половине случаев (52,8%) передача данных повлекла за собой прямой ущерб для работодателя. Чаще всего речь идет о том, что конкурент получил сведения о разработках или необходимость компенсировать затраты третьих лиц, чья информация обрабатывалась компанией и была скомпрометирована.

В исследовании говорится, что причиной подобных утечек становятся нелояльные сотрудники. В основном это рядовые сотрудники (81% нарушений), а на топ-менеджеров или системных администраторов приходятся остальные 19% случаев. Главным мотивом для рядовых сотрудников является личная выгода: работа на конкурента или вред из мести.