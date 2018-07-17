Нигерийский болельщик утонул в Ленобласти

По данным «Фонтанки», вечером 16 июля очевидец сообщил в полицию о том, что в поселке Снегиревка Приозерского района темнокожий мужчина, купаясь в озере, нырнул и не всплыл.

На место прибыли эксперты. Водолазы нашли тело на дне озера, а на берегу вещи и документы. Среди них удалось отыскать паспорт болельщика на имя нигерийца Обисике Патрика Томпсона.

Как выяснилось, 19-летний иностранец в тот день приехал в Снегиревку со своим другом Аслиддинзоде Мустафо на дачу к знакомому 32-летнему местному жителю. Отдых закончился трагедией. Полицейские забрали с пляжа вещи, принадлежавшие Обисике: одежду, обувь, документы, два телефона и бумажник с 50 рублями.