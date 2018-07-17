Ещё
Нигерийский болельщик утонул в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Нигерийский болельщик утонул в Ленобласти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
По данным «Фонтанки», вечером 16 июля очевидец сообщил в полицию о том, что в поселке Снегиревка Приозерского района темнокожий мужчина, купаясь в озере, нырнул и не всплыл.
На место прибыли эксперты. Водолазы нашли тело на дне озера, а на берегу вещи и документы. Среди них удалось отыскать паспорт болельщика на имя нигерийца Обисике Патрика Томпсона.
Как выяснилось, 19-летний иностранец в тот день приехал в Снегиревку со своим другом Аслиддинзоде Мустафо на дачу к знакомому 32-летнему местному жителю. Отдых закончился трагедией. Полицейские забрали с пляжа вещи, принадлежавшие Обисике: одежду, обувь, документы, два телефона и бумажник с 50 рублями.
Ivyborg.ru: последние новости
Дом купца Сергеева в Выборге ожидает реставрация Лучший перинатальный центр в СЗФО появится в Гатчине Более пятидесяти семей получили земельные участки на территории Выборга и района
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева127
Путина назвали «президентом Украины»180
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки326
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка67
Порошенко потребовал наказать Россию за MH1732
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение