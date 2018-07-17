Студенты ТИУ побывали на Антипинском НПЗ

Студенты Тюменского индустриального университета посетили Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие ГК «Новый Поток». Ознакомительная экскурсия была организована для обучающихся по специальности «Техносферная безопасность».

На основных технологических площадках установок первичной и вторичной переработки нефти учащиеся на практике познакомились с производственными процессами. В завершение экскурсии состоялась встреча со специалистами Антипинского НПЗ, в ходе которой работники завода ответили на вопросы относительно основных этапов нефтепереработки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, отдельное внимание было уделено важной для нефтеперерабатывающего предприятия теме — организации охраны труда. Студентам показали обучающий фильм и предложили пройти тест на знание правил техники производственной и пожарной безопасности. Будущие специалисты успешно справились с испытанием, показав высокий уровень теоретической подготовки.

Антипинский НПЗ традиционно сотрудничает с тюменскими вузами в рамках реализации образовательных программ по подготовке кадров в сфере нефтехимии и нефтепереработки. Предприятие предоставляет учащимся возможность пройти практико-модульное обучение и стажировку на нефтеперерабатывающем заводе, а также регулярно проводит обзорные экскурсии для студентов технических специальностей.