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Студенты ТИУ побывали на Антипинском НПЗ
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Студенты ТИУ побывали на Антипинском НПЗ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Студенты Тюменского индустриального университета посетили Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие ГК «Новый Поток». Ознакомительная экскурсия была организована для обучающихся по специальности «Техносферная безопасность».
На основных технологических площадках установок первичной и вторичной переработки нефти учащиеся на практике познакомились с производственными процессами. В завершение экскурсии состоялась встреча со специалистами Антипинского НПЗ, в ходе которой работники завода ответили на вопросы относительно основных этапов нефтепереработки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, отдельное внимание было уделено важной для нефтеперерабатывающего предприятия теме — организации охраны труда. Студентам показали обучающий фильм и предложили пройти тест на знание правил техники производственной и пожарной безопасности. Будущие специалисты успешно справились с испытанием, показав высокий уровень теоретической подготовки.
Антипинский НПЗ традиционно сотрудничает с тюменскими вузами в рамках реализации образовательных программ по подготовке кадров в сфере нефтехимии и нефтепереработки. Предприятие предоставляет учащимся возможность пройти практико-модульное обучение и стажировку на нефтеперерабатывающем заводе, а также регулярно проводит обзорные экскурсии для студентов технических специальностей.
ГК «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область и Республика Марий Эл), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки в рекордные для России 98% позволила предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте— и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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