С 20 июля увеличится стоимость проезда на «Ласточке»

С 20 июля стоимость проезда на скором поезде повышенной комфортности «Ласточка» увеличится. Соответствующий приказ службы по регулированию тарифов опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее действовал единый тариф 1,69 руб. за километр пути, по которому рассчитывалась стоимость проезда. Теперь вводится отдельный тариф — 2,03 рубля. Покилометровая тарификация билета начинается с 11 километра пути. За первые 10 километров пассажир должен, как и ранее, платить 21 рубль.