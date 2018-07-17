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С 20 июля увеличится стоимость проезда на «Ласточке»
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С 20 июля увеличится стоимость проезда на «Ласточке» 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
С 20 июля стоимость проезда на скором поезде повышенной комфортности «Ласточка» увеличится. Соответствующий приказ службы по регулированию тарифов опубликован на официальном сайте правовой информации.
Ранее действовал единый тариф 1,69 руб. за километр пути, по которому рассчитывалась стоимость проезда. Теперь вводится отдельный тариф — 2,03 рубля. Покилометровая тарификация билета начинается с 11 километра пути. За первые 10 километров пассажир должен, как и ранее, платить 21 рубль.
Ранее стало известно, что Калининградская железная дорога собирается предложить региональной Службе по тарифам повысить стоимость проезда в скоростных поездах «Ласточка», курсирующих из областного центра в Зеленоградск и Светлогорск.
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