Ещё
Открыта регистрация на Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыта регистрация на Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор 

Советский спорт 1 час назад
Если ты инициативный, активный и хочешь создать и развивать свой бизнес совместно с предпринимателями Китая, то не упусти шанс реализовать свои мечты!
Вчера, 16 июля, стартовала регистрация второй волны проекта «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор». Молодежи Омской области предоставляется уникальная возможность заявить о себе и познакомиться с людьми, которые уже руководят успешными проектами. Это шанс пообщаться с региональными и федеральными экспертами, которые расскажут о бизнес-трендах и стратегических направлениях международного сотрудничества, привлечении инвестиций, основах взаимодействия с государственными органами России и Китая, создании эффективной презентации, основах бухгалтерского и финансового учета на предприятиях двух стран, защите интеллектуальной собственности.
Участниками проекта могут стать молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, которые уже сегодня ведут бизнес в технологической или социально-гуманитарной сфере, а также хотят связать дальнейшее развитие компании с международным сотрудничеством.
Отметим, что проект будет разделен на две части по 14 дней каждая: китайская пройдет со 2 по 15 сентября, российская — с 16 по 29 сентября. В России резиденты РКМБИ получат исчерпывающие знания о ведении бизнеса с китайскими партнерами, а во время визита в Китай посетят местные производства, технопарки и смогут прямо по ходу проекта заключить первые соглашения и договоры с новыми партнерами.
Участие в программе бесплатное. Для регистрации необходимо создать персональный аккаунт на сайте АИС «Молодежь России» и разместить свой проект в соответствующем разделе. Прием заявок продлится до 31 июля включительно.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте проекта (rcybi.ru), на сайте Российского Союза Молодежи (ruy.ru), по тел. : 23-73-19.
Организаторами проекта «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор» выступают: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Всекитайская Федерация Молодежи, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Омский государственный технический университет.
Советский спорт: последние новости
«Барселоне» предложили Погба, клуб интереса не проявил Килиан Мбаппе: Если сборная Франции выиграет ЧМ-2018, то никто не скажет, что у нас много темнокожих ЦМИТ: прием заявок завершен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки356
Путина назвали «президентом Украины»158
Назван богатейший человек современности58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка32
Украина предложила России газовую скидку170
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение