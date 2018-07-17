Открыта регистрация на Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор

Если ты инициативный, активный и хочешь создать и развивать свой бизнес совместно с предпринимателями Китая , то не упусти шанс реализовать свои мечты!

Вчера, 16 июля, стартовала регистрация второй волны проекта «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор». Молодежи Омской области предоставляется уникальная возможность заявить о себе и познакомиться с людьми, которые уже руководят успешными проектами. Это шанс пообщаться с региональными и федеральными экспертами, которые расскажут о бизнес-трендах и стратегических направлениях международного сотрудничества, привлечении инвестиций, основах взаимодействия с государственными органами России и Китая, создании эффективной презентации, основах бухгалтерского и финансового учета на предприятиях двух стран, защите интеллектуальной собственности.

Участниками проекта могут стать молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, которые уже сегодня ведут бизнес в технологической или социально-гуманитарной сфере, а также хотят связать дальнейшее развитие компании с международным сотрудничеством.

Отметим, что проект будет разделен на две части по 14 дней каждая: китайская пройдет со 2 по 15 сентября, российская — с 16 по 29 сентября. В России резиденты РКМБИ получат исчерпывающие знания о ведении бизнеса с китайскими партнерами, а во время визита в Китай посетят местные производства, технопарки и смогут прямо по ходу проекта заключить первые соглашения и договоры с новыми партнерами.

Участие в программе бесплатное. Для регистрации необходимо создать персональный аккаунт на сайте АИС «Молодежь России» и разместить свой проект в соответствующем разделе. Прием заявок продлится до 31 июля включительно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте проекта (rcybi.ru), на сайте Российского Союза Молодежи (ruy.ru), по тел. : 23-73-19.

Организаторами проекта «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор» выступают: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Всекитайская Федерация Молодежи, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Омский государственный технический университет.