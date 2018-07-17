После возбуждения уголовного дела рязанец погасил долг по налогам в 900 тыс.

Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Клепиковского района, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, сообщает пресс-служба ведомства. Следствием установлено, в феврале-марте 2016 года гражданин оказал консалдинговые услуги для строительной фирмы, а взамен получил вознаграждение в размере 7 миллионов рублей, приняв на себя обязательство самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы с физического лица. Однако в установленный законом срок мужчина не представил в налоговый орган налоговую декларацию и не уплатил соответствующий налог на общую сумму 910 тысяч рублей. В результате принятых следствием мер подозреваемый полностью возместил недоимку по налогам и начисленные пени.