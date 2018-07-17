Звезды, которые не делают эпиляцию и не стесняются этого (шокирующие фото)

Еще в 90-х Дрю на одной из вечеринок появилась с небритыми подмышками. Тогда это всколыхнуло весь модный мир, и Бэрримор еще долго высмеивали в журналах. Но актриса не расстроилась и сохранила верность привычкам — периодически появлялась без эпиляции. Считается, что так Дрю борется за естественность. Хотя заметьте, термина «бодипозитив» тогда не было и в помине.

Модель с мировым именем появилась на вручении премии «Женщина года» от журнала Harper's Bazaar в шикарном золотистом платье Balmain. Каково было удивление присутствующих, когда Наталья, взмахнув подолом, обнажила пушистые ножки. Может, она думала, что светлые волоски будут незаметны? Мелкая деталь, а впечатление оказалось полностью испорченным.

Хелена Бонем-Картер

Хелена так часто шокирует общественность своим экстравагантным внешним видом, что ее небритые подмышки даже не заслужили особого внимания папарацци. К тому же на публикацию этого фото актриса никак не отреагировала и тем самым отбила все желание обсуждать ее предпочтения в личной гигиене.

На фоне того, что мисс Лохан появлялась на публике в нетрезвом виде, была зависима от наркотиков и алкоголя и в целом вела себя не лучшим образом, ее небритые ноги — пустяки. Но мы надеемся, что Линдси все же больше не будет пропускать сеансы эпиляции.

Мадонна — ярая феминистка. Все акции за свободу и права женщин она сразу же поддерживает перформансами, общественными выступлениями или постами в социальных сетях. На этот раз певица выложила фото с волосами под мышками как символ того, что женщины могут и должны показывать себя полностью естественными. Ни на что не намекаем, но волосы-то у нее накладные. Главное, чтобы посылы были искренними.

Лурдес Леон

Мадонна клеит накладные волосы, чтобы поддержать женщин, а ее дочь Лурдес отращивает под мышками кудри. Те фото, которые выкладывают папарацци и сама Лурдес, не дают повода усомниться в естественном происхождении волос.

Это, наверное, зачинщица беспорядка с отказом от эпиляции. Джулия Робертс — первая, кто осмелился появиться на публике с растительностью под мышками. Сделала она это еще в начале 90-х и с тех пор регулярно повторяет такие выходы.

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