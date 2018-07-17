Сбербанк рассказал о размерах повышенных ставок в обновленном сервисе «Спасибо»

Сбербанк раскрыл ставки будущих повышенных бонусов «Спасибо», сообщают «Ведомости» . Напомним, в июне глава банка Герман Греф рассказал в интервью «Коммерсанту» об обновленной версии программы лояльности. Она заработала 1 июля.

Так, владельцы пластиковых карточек Сбербанка с октября смогут получать повышенный кешбэк до 20 процентов.

В новую версию «Спасибо» входят 15 категорий покупок с повышенным кешбэком: городской и природный транспорт (бонусы в размере 20%), магазины игрушек (15%), детская одежда, досуг и развлечения, такси и другие. Один бонус — это один рубль.

Тем не менее, услуга будет доступна не всем, а только тем владельцам карт, которые к октябрю получат высшие уровни привилегий: «Огромное спасибо» или «Больше, чем спасибо». Для этого к осени надо выполнить несколько условий: чаще расплачиваться картой, поддерживать ежемесячный оборот покупок, заводить кредиты и не пользоваться банкоматами и отделениями.

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