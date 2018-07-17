«Картель — это просто названный красивым словом способ залезть к нам в карман»

«Я бы хотел отметить, что для Федеральной антимонопольной службы в декабре произошло эпохальное событие: вышел указ президента РФ об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. Он, с одной стороны, мне кажется, подытожил тот путь, который прошла наша страна за последние годы в этом направлении. Но, что самое главное, мы показали ориентир, куда и как мы должны двигаться, что мы должны делать. Это действительно наднациональный план, который утверждает очень много показателей развития конкуренции. Это план, по которому должны работать и местные власти, и ведомства, и общественная палата, и особое внимание должно быть уделено общественным организациям, потому что без них нам очень трудно двигаться. Ведь мы не будем ходить и где-то откапывать совочком какую-то фактуру. Зачем? Нам гораздо проще, когда именно общественные организации активно работают, реагируют на обращения людей и приносят достаточно интересный материал. Именно общественные организации участвуют в главном — в формировании отношения общества к такому явлению, как картель.

Пока все будут мириться с этим, ничего не будет. Как только все поймут, что картель — это просто названный красивым словом способ залезть к нам в карман, тогда это будет продуктивно. Работа с общественными организациями для нас крайне важна, и нашим серьезнейшим союзником является Народный фронт. Потому что такие общественные организации прошли огромный путь профессионализации, они научились правильно разбираться в антимонопольном законодательстве, понимать, на что нужно обращать внимание, как нам вести нашу работу. Вообще, я должен отметить, что буквально за полтора года работы с ОНФ по закупкам, нами возбуждено 67 дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Интересный факт, часто все не останавливается на том деле, которое открыто с помощью Народного фронта. Просто мы начинаем копать глубже, и вокруг одного дела находится ещё 2-3».