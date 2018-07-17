В центре Екатеринбурга огородят заборами четыре перекрестка за 2 миллиона рублей

Екатеринбурге завершилась госзакупка новых ограждений для центра Екатеринбурга, которые должны установить на 4 перекрестках: Машинная — Щорса, Попова — Московская, Малышева — Хохрякова, Белинского — Фрунзе

За то, чтобы поставить тут заборы, администрация Ленинского района заплатит 2,16 миллиона рублей. Аукцион выиграл ИП Кагарманов Сабирьян Раисович. В общей сложности здесь должны установить более полукилометра ограждений, или 271 секцию длиной от 1,8 до 2 метров. Стартовая цена аукциона составляла 2,17 миллиона рублей.

Заборы, согласно условиям контракта, должны обновить до 25 августа 2018 года.