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В центре Екатеринбурга огородят заборами четыре перекрестка за 2 миллиона рублей
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В центре Екатеринбурга огородят заборами четыре перекрестка за 2 миллиона рублей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге завершилась госзакупка новых ограждений для центра Екатеринбурга, которые должны установить на 4 перекрестках: Машинная — Щорса, Попова — Московская, Малышева — Хохрякова, Белинского — Фрунзе.
За то, чтобы поставить тут заборы, администрация Ленинского района заплатит 2,16 миллиона рублей. Аукцион выиграл ИП Кагарманов Сабирьян Раисович. В общей сложности здесь должны установить более полукилометра ограждений, или 271 секцию длиной от 1,8 до 2 метров. Стартовая цена аукциона составляла 2,17 миллиона рублей.
Заборы, согласно условиям контракта, должны обновить до 25 августа 2018 года.
Недавно на Донбасской горожане возмутились ограждению у новой остановки «Лукиных». В городской администрации сообщили, что киоск на Донбасской остановкой не является и ограждения предписывает устанавливать ГИБДД.
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