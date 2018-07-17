В Балакове судьи не могут взыскать задолженности из-за нехватки марок

Мировые судьи Балаковского района Саратовской области уже месяц не могут разослать должникам приказы о взыскании образовавшихся задолженностей по банальной причине — отсутствии почтовых марок. Об этой вопиющей ситуации рассказала на сегодняшнем заседании рабочей группы профильной комиссии областной Думы представитель Балаковский администрации.

«Месяц они сидят — у них нет обыкновенных почтовых марок. Какие-то почтовые марки — и такая доходная часть бюджета Саратовской области», — возмутилась она.

В настоящий момент отправки ожидают две тысячи заявлений на общую сумму взыскания в 30 млн рублей.

Жалобщицу заверили, что заведенной в региональный бюджет суммы хватит, чтобы закрыть существующую потребность до середины сентября. Для того, чтобы обеспечить судейский корпус почтовыми принадлежностями до конца года, понадобятся ещё несколько миллионов рублей.