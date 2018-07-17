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На реконструкцию набережной реки Белой мэрия Уфы выделяет еще 522 млн рублей
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На реконструкцию набережной реки Белой мэрия Уфы выделяет еще 522 млн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
На строительство улицы Набережной и дороги мэрия Уфы дополнительно выделяет 522,42 млн рублей. Аукцион на отбор подрядчика назначило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Об этом следует из документа на портале госзакупок. Проведение торгов назначено на 6 августа.
В контракте прописано строительство коммуникаций, обустройство пешеходных зон, установка видеонаблюдения и малых архитектурных форм. При этом требуется гарантия на выполненные работы: 8 лет на покрытие из бетонных плит, 4 года на конструкции из брусчатки и цветного асфальтобетона, 3 — на малые архитектурные формы и 1 год на освещение и видеонаблюдение. Завершение строительства запланировано на 30 сентября следующего года.
Ранее на строительство дороги вдоль набережной реки Белой городская мэрия наняла фирму «Дортрансстрой». Стоимость контракта составила 389,5 млн рублей.
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