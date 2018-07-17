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Число официально безработных в РФ с 4 по 11 июля снизилось на 1% — до 695 тыс. человек
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Число официально безработных в РФ с 4 по 11 июля снизилось на 1% — до 695 тыс. человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
«С 4 по 11 июля 2018 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 694 тыс. 300 человек. Годом ранее этот показатель составлял 800 тыс. 820 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 78 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Марий Эл, Бурятия, Адыгея, Волгоградской, Челябинской, Магаданской, Ульяновской областях. Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Севастополе, Архангельской и Омской областях. Не изменилась численность безработных в Сахалинской области.
«По оперативным данным, на 10 июля 2018 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 июля 2017 г. — 1,1%)», — добавили в пресс-службе.
По состоянию на 11 июля 2018 г. количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц.
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