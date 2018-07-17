Число официально безработных в РФ с 4 по 11 июля снизилось на 1% — до 695 тыс. человек

«С 4 по 11 июля 2018 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 694 тыс. 300 человек. Годом ранее этот показатель составлял 800 тыс. 820 человек», — говорится в сообщении.

«По оперативным данным, на 10 июля 2018 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 июля 2017 г. — 1,1%)», — добавили в пресс-службе.

По состоянию на 11 июля 2018 г. количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц.