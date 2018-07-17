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Совет по финансовой стабильности обнародовал словарь по кибербезопасности
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Совет по финансовой стабильности обнародовал словарь по кибербезопасности 

SecurityLab.ru 1 час назад
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) опубликовал краткий словарь терминов по кибербезопасности под названием Cyber Lexicon. Словарь включает набор из 50 основных терминов, связанных с защитой от киберугроз в финансовом секторе.
Документ предназначен для поддержки работы совета, организаций по стандартизации, органов власти и участников частного сектора. Приведенная в словаре лексика может быть полезной для обеспечения защиты от киберугроз, оценки и мониторинга рисков финансовой стабильности и кибербезопасности, а также для обмена важной информацией.
Совет разработал словарь в ответ на запрос участников встречи «Большой двадцатки» (G20), прошедшей в октябре 2017 года. В дальнейшем Совет по финансовой стабильности планирует дополнить словарь и внести некоторые правки. Публикация финальной версии документа запланирована на ноябрь текущего года, когда в Аргентине пройдет саммит лидеров G20.
Напомним, ранее участники предстоящего саммита «Большой двадцатки» были атакованы северокорейской хакерской групировкой Lazarus. В ходе кампании хакеры использовали серию вредоносных документов для инфицирования компьютеров участников G20.
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