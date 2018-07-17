Совет по финансовой стабильности обнародовал словарь по кибербезопасности

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) опубликовал краткий словарь терминов по кибербезопасности под названием Cyber Lexicon. Словарь включает набор из 50 основных терминов, связанных с защитой от киберугроз в финансовом секторе.

Документ предназначен для поддержки работы совета, организаций по стандартизации, органов власти и участников частного сектора. Приведенная в словаре лексика может быть полезной для обеспечения защиты от киберугроз, оценки и мониторинга рисков финансовой стабильности и кибербезопасности, а также для обмена важной информацией.

Совет разработал словарь в ответ на запрос участников встречи «Большой двадцатки» (G20), прошедшей в октябре 2017 года. В дальнейшем Совет по финансовой стабильности планирует дополнить словарь и внести некоторые правки. Публикация финальной версии документа запланирована на ноябрь текущего года, когда в Аргентине пройдет саммит лидеров G20.

Напомним, ранее участники предстоящего саммита «Большой двадцатки» были атакованы северокорейской хакерской групировкой Lazarus. В ходе кампании хакеры использовали серию вредоносных документов для инфицирования компьютеров участников G20.