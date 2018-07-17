Выход из штопора: как возрождается севастопольская «вертолетка»

Восемь вертолетов в год и долг в 14 млн рублей

«Севастопольское авиационное предприятие» («САП») было заложено еще в начале ХХ века. С 1930-х годов здесь ремонтировали гидросамолеты, затем специализация сменилась на ремонт и обслуживание вертолетов морской авиации корабельного и берегового базирования. В советские годы штат предприятия достигал тысячи человек и более, ежегодно здесь ремонтировали до 50 вертолетов, причем не только советских.

Медленно умирать «вертолетка» с начала 1990-х годов: в 2010-х объем заказов упал до катастрофических показателей (в 2013 году завод обслужил только восемь вертолетов), а долг по зарплате начал стремительно расти. Не спасло предприятие и преобразование в российский ГУП после вхождения Севастополя в состав России . К 1 января 2016 года долг по зарплате накопился в размере 10 млн рублей, к началу 2017-го — вырос до 14 млн Возрождение предприятия началось после распоряжения правительства Российской Федерации , принятого в сентябре 2017 года, о передаче имущественного комплекса в федеральную собственность. В мае текущего года на предприятии завершился важный этап интеграции в оборонно-промышленный комплекс России — «вертолетка» стала федеральным. Следующим этапом планируется акционирование «САП» с дальнейшей передачей акций в холдинг «Вертолеты России» . По прогнозам департамента экономического развития Севастополя, завершится переход к середине 2020-го года.

Заказы на 850 млн рублей

В 2015 году объем производства предприятия был на уровне 100 млн рублей, в 2016-м — 160 млн рублей, в 2017-м — показатели достигли 210 млн рублей. В этом году только за первый квартал объем заказов предприятия составил 160 млн рублей. По прогнозам департамента экономического развития Севастополя, до конца года «САП» получит заказы на 850 млн рублей.

«850 млн — этот объем заказов обеспечен при поддержке «Вертолетов России». Они часть контрактов холдинга уже отдают на ГУП», — сообщил заместитель директора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков.

По его словам, этого объема заказов более чем достаточно для развития предприятия.

«Сложно назвать точку безубыточности предприятия. Мы проводили анализ, назывались разные цифры, в зависимости от расчетов. Порядка 500-600 млн рублей. При такой плановой загрузке предприятие даже имеет возможность получать определенные ресурсы для развития», — отметил заместитель главы профильного ведомства.

Работа на «оборонку» и заявки из Америки

Большая часть заказов в портфеле «вертолетки» — государственная, прежде всего, заказы от Минобороны . У предприятия есть планы выхода на экспертные, в том числе зарубежные, контракты, но пока работа в данном направлении находится на стадии переговоров.

«Ведется работа именно по контрактам военно-технического сотрудничества (ВТС) — она и заключается в том, чтобы технику, эксплуатируемую за рубежом, ремонтировать здесь. Для этого есть предпосылки — удобное расположение предприятия, выход в порт и минимальные затраты на логистику. Но пока какого-то конкретного портфеля ВТС не утверждено, это вопрос переговорный», — заявил Ежиков.

Заместитель главного инженера «САП» Андрей Онышко рассказал «ФедералПресс» , что уже сегодня предприятие ремонтирует вертолеты со всей России, прежде всего, авиационную технику Минобороны, Военно-космических сил Российской Федерации и Росгвардии. «Вертолетка» ремонтирует и обслуживает Ми-8/Ми-17, Ми-14, Ка-27 и их модификаций, а также аэродромное оборудование.

«Чаще всего к нам поступают на ремонт гражданский Ми-8МТВ-1 и военный Ми-8МТВ-2, корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 «Спасатель», который часто использует МЧС , Ка-28 — экспортный вариант, мы их в свое время для Индии Вьетнама ремонтировали», — рассказал главный инженер.

По словам Онышко, сегодня на предприятие поступают и заявки из-за рубежа, в том числе из стран Азии и Латинской Америки, но пока зарубежные вертолеты «САП» не берет.

Регулярная зарплата в 19 тысяч рублей — «это уже достижение»

«Были проблемы с задолженностью по заработной плате. Полтора года были задержки с выплатой, к августу 2017 года полностью погашена задолженность. Сейчас люди планово получают зарплату без задержек. Это стало возможным благодаря совместным усилиям холдинга «Вертолеты России» и поддержки Минпромторга России », — рассказал Ежиков.

Сегодня на предприятии работают около 300 человек, и средняя зарплата находится в районе 19 тысяч рублей, большинство рабочих получают еще меньше. Но, по словам Ежикова, то, что выплаты производятся регулярно — это уже достижение.

«Средняя зарплата зависит от большого количества факторов, в том числе и от объема производства. В 2017 году была недостаточная загрузка, были проблемы с выплатой зарплаты. На сегодняшний день то, что предприятие равномерно выплачивает зарплату это уже достижение, то, что появилась загрузка — это хорошо. Конечно, если успешно будут выполняться контракты вовремя, в срок при тех объемах, которые сейчас набрали, то будет рост заработной платы», — отметил Ежиков.

Повышать зарплату на предприятии планируют, в том числе и за счет изменения штатной структуры — планируется уменьшить управленческий состав и увеличить количество рабочего персонала, не увеличивая при этом общую численность работников предприятия. Кроме того, часть персонала пройдет переподготовку.

«Так как идет кратное увлечение объемов работы, то есть потребность в специалистах и повышении компетенции, квалификации имеющихся. У предприятия есть соглашение с колледжем СевГУ по подготовке кадров и переподготовке специалистов», — рассказали в департаменте экономического развития города.

Завод может переехать, но не скоро

Сейчас формируются планы по техническому перевооружению предприятия, но пока объем необходимых средств в департаменте экономического развития не называют.

«Предприятие выходит из безубыточности, и за счет собственных средств будет проводить модернизацию по тем планам, которые у них есть. Плюс ведутся переговоры по дополнительному финансированию. Я сейчас цифры не хочу называть. Заявка есть, предприятие планируется модернизироваться, сейчас ведется поиск средств для этого», — сообщил Ежиков.

На сегодняшний день ведется стратегическая работа по поводу возможных перспектив развития предприятия, и как один из сценариев рассматривается альтернативная площадка с большей площадью и более современной инфраструктурой. Но пока что это лишь стратегическая задача, а не план к действию. Конечное слово в этом вопросе будет принимать холдинг «Вертолеты России». Если все-таки решение о переносе мощностей примут, предприятие может переехать на один из земельных участков, прилегающих к рекам Бельбек или Кача.

Фото: ФедералПресс / Оксана Порицкая