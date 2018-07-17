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Курс доллара слабо растет в ожидании выступления главы ФРС США
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Курс доллара слабо растет в ожидании выступления главы ФРС США 

Прайм 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам днем колеблется в слабом плюсе на ожиданиях выступления позднее во вторник главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1709 доллара с 1,171 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,53 иены за доллар со 112,29 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 94,55 пункта.
Во вторник Пауэлл представит в сенате полугодовой отчет о монетарной политике регулятора. Инвесторы пытаются оценить, намекнет ли глава Федрезерва о необходимости несколько снизить темпы повышения процентной ставки в этом году из-за глобальной торговой напряженности.
"На мой взгляд, председатель ФРС вновь подтвердит свои намерения по поводу более жесткой политики в отношении ставки и уменьшит опасения рынков, что торговые пошлины ослабляют экономику США", — считает управляющий директор по облигациям в Seaport Global Securities Том ди Галома (Tom di Galoma), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
Инвесторы также ждут статистику из США. ФРС позднее во вторник сообщит данные о промышленном производстве в стране в июне в месячном выражении. Как прогнозируют аналитики, показатель вырос на 0,5%.
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