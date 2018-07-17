Курс доллара слабо растет в ожидании выступления главы ФРС США

По состоянию на 14.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1709 доллара с 1,171 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,53 иены за доллар со 112,29 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 94,55 пункта.

Во вторник Пауэлл представит в сенате полугодовой отчет о монетарной политике регулятора. Инвесторы пытаются оценить, намекнет ли глава Федрезерва о необходимости несколько снизить темпы повышения процентной ставки в этом году из-за глобальной торговой напряженности.

"На мой взгляд, председатель ФРС вновь подтвердит свои намерения по поводу более жесткой политики в отношении ставки и уменьшит опасения рынков, что торговые пошлины ослабляют экономику США", — считает управляющий директор по облигациям в Seaport Global Securities Том ди Галома (Tom di Galoma), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Инвесторы также ждут статистику из США. ФРС позднее во вторник сообщит данные о промышленном производстве в стране в июне в месячном выражении. Как прогнозируют аналитики, показатель вырос на 0,5%.