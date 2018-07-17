«Городской молодежный центр» организует межрегиональный форум по обмену опы

Основная концепция форума — это создание коммуникационной площадки для обмена опытом и разработки новых форм сотрудничества в реализации молодежных проектов.

В первый день в ходе образовательной программы спикеры расскажут слушателям о командной работе и социальном проектировании. Второй день будет посвящен доработке и защите проектов, в результате эксперты определят призеров и победителей форума.

Помимо этого, делегации из регионов выставят свои тематические площадки на сезонном фестивале #Пешком, который пройдет 21 июля с 17:00 до 21:00 на пешеходной зоне улицы Волжской. Во время форума для участников будет проведена экскурсия по достопримечательностям Саратова.