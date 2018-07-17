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«Городской молодежный центр» организует межрегиональный форум по обмену опы
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«Городской молодежный центр» организует межрегиональный форум по обмену опы 

АиФ 1 час назад
«Городской молодежный центр» организует межрегиональный форум «Мы — молодежь», который пройдет в Саратове с 20 по 21 июля. В работе форума примут участие представители Воронежской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областей, республик Чувашии и Марий Эл, а также из районов и учебных заведений Саратовской области, сообщает пресс-служба ГМЦ.
Основная концепция форума — это создание коммуникационной площадки для обмена опытом и разработки новых форм сотрудничества в реализации молодежных проектов.
В первый день в ходе образовательной программы спикеры расскажут слушателям о командной работе и социальном проектировании. Второй день будет посвящен доработке и защите проектов, в результате эксперты определят призеров и победителей форума.
Помимо этого, делегации из регионов выставят свои тематические площадки на сезонном фестивале #Пешком, который пройдет 21 июля с 17:00 до 21:00 на пешеходной зоне улицы Волжской. Во время форума для участников будет проведена экскурсия по достопримечательностям Саратова.
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