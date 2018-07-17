Подготовка плана развития СО РАН отстает от графика 

Подготовка плана комплексного развития СО РАН, который разрабатывается по поручению президента РФ, отстает от графика. Об этом говорится в сообщении сайта полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе по итогам заседания специальной рабочей группы.
Заседание прошло в Новосибирске в конце прошлой недели под председательством заместителя сибирского полпреда Сергея Меняйло Вадима Головко и председателя СО РАН Валентина Пармона. Его участники отметили, что «на сегодняшний день есть отставание от утвержденного графика, многие аспекты нуждаются в детальной проработке».
«Только совместными усилиями удастся устранить выявленные недостатки представленной редакции плана комплексного развития Сибирского отделения РАН и успешно завершить реализацию проектов», — приводятся в сообщении слова Вадима Головко, который призвал власти регионов и научное сообщество к тесному взаимодействию.
О каких именно недостатках идет речь, в сообщении не говорится. Но указывается, что на совещании обсуждали реализацию третьего и четвертого пунктов перечня поручений Владимира Путина, касающихся подготовки планов комплексного развития СО РАН и развития новосибирского Академгородка.
Как сообщали Sibnovosti.ru, перечень президентских поручений был сформирован в апреле 2018 года по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН. До 30 сентября 2018 года правительство Новосибирской области совместно с РАН и правительством РФ должны подготовить и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель Новосибирской области Андрей Травников и президент РАН Александр Сергеев.
По сообщению мэрии Новосибирска, сегодня в Академпарке состоится круглый стол, участникам которого будет представлен проект «Академгородок 2.0» — план развития Новосибирского научного центра.
Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе