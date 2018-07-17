Подготовка плана развития СО РАН отстает от графика

Подготовка плана комплексного развития СО РАН , который разрабатывается по поручению президента РФ, отстает от графика. Об этом говорится в сообщении сайта полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе по итогам заседания специальной рабочей группы.

«Только совместными усилиями удастся устранить выявленные недостатки представленной редакции плана комплексного развития Сибирского отделения РАН и успешно завершить реализацию проектов», — приводятся в сообщении слова Вадима Головко, который призвал власти регионов и научное сообщество к тесному взаимодействию.

О каких именно недостатках идет речь, в сообщении не говорится. Но указывается, что на совещании обсуждали реализацию третьего и четвертого пунктов перечня поручений Владимира Путина , касающихся подготовки планов комплексного развития СО РАН и развития новосибирского Академгородка.

По сообщению мэрии Новосибирска, сегодня в Академпарке состоится круглый стол, участникам которого будет представлен проект «Академгородок 2.0» — план развития Новосибирского научного центра.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе