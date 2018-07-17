Экстремальные прыжки в каньон в Дагестане все больше привлекают туристов

Любители острых ощущений в эти дни собираются в Дагестане . Для того, чтобы прыгнуть в Хунзахский каньон с высоты более ста метров. Экстремальное развлечение роупджампинг появилось всего год назад и уже привлекло к себе внимание туристов. Причём не только из России . Что удивительно, чаще всего броситься в обрыв решаются девушки.

— Мне было интересно, будет ди у меня чувство страха, стоя на язычке. Но пока нету. Если даже у меня будет там страх, я это делаю для того, чтобы искоренить этот страх и стать сильнее, лучше и добиться больших высот и побед в этой жизни, — делится впечатлениям участник прыжка.

В этом году прыгнуть с тарзанкой уже изъявили желание более ста человек. Но не только из-за экстремальных ощущений. С площадки для джампинга открывается завораживающий вид на водопад ТобОт.