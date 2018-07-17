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В Саратове из-за работ на теплотрассе сегодня будет перекрыта улица Рахова
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В Саратове из-за работ на теплотрассе сегодня будет перекрыта улица Рахова 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Причина перекрытия улицы — замена плит перекрытия канала теплотрассы. Как сообщает пресс-служба администрации города, обследование коммуникаций на данном участке выявило неудовлетворительное состояние железобетонных конструкций. Энергетики приняли решение об их замене. В связи с этим, сегодня 09.30 для улица Рахова на участке между улицами Вавилова и Б. Казачья будет закрыто автомобильное движение.
Ориентировочное время завершения работ в полночь.
"Энергетики приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят изменить маршрут в данной части города", — сообщили в ведомсте.
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