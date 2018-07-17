В Саратове из-за работ на теплотрассе сегодня будет перекрыта улица Рахова

Причина перекрытия улицы — замена плит перекрытия канала теплотрассы. Как сообщает пресс-служба администрации города, обследование коммуникаций на данном участке выявило неудовлетворительное состояние железобетонных конструкций. Энергетики приняли решение об их замене. В связи с этим, сегодня 09.30 для улица Рахова на участке между улицами Вавилова и Б. Казачья будет закрыто автомобильное движение.

Ориентировочное время завершения работ в полночь.

"Энергетики приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят изменить маршрут в данной части города", — сообщили в ведомсте.