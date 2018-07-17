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Отдаленная группа месторождений станет драйвером нефтедобычи на юге Ямала
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Отдаленная группа месторождений станет драйвером нефтедобычи на юге Ямала 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» начала эксплуатацию первой высокоэффективной нефтедобывающей скважины новой кустовой площадки №4 Западно-Чатылькинского месторождения, входящего в Отдаленную группу месторождений. Эта скважина относится к категории высокотехнологичных, с протяженностью горизонтального участка 826 метров.
Успешному запуску со стартовым дебитом более 350 тонн в сутки безводной нефти предшествовала длительная работа по построению высокоточной геологической модели участка недр и проработке оптимальной схемы транспортировки добываемого углеводородного сырья. Полученный результат подтверждает правильность выбранной стратегии освоения всего лицензионного участка и позволяет прогнозировать высокую эффективность остальных 10 добывающих скважин. Их строительство запланировали на данной площадке в ближайшие два года, — сообщает управление корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».
Отметим, запущенная в эксплуатацию более года назад скважина куста 4-Бис этого же месторождения с аналогичными условиями залегания продуктивного пласта дает стабильно высокий дебит — свыше 600 тонн безводной нефти в сутки. Принимая во внимание дальнейшие планы предприятия по развитию Отдаленной группы месторождений, геология которых во многом схожа с условиями Западно-Чатылькинского участка, дальнейшее освоение недр Пуровского района станет одним из ключевых драйверов развития нефтедобычи в южной части Ямала.
«Уникальность Отдаленной группы месторождений заключается не только в ресурсном потенциале, но и проектной «нелинейности» — готовности оперативно реагировать на любые риски и неопределённости. Изменение ситуации на рынке энергоносителей, результаты бурения, уточнение геологической структуры, все изменения подвергаются анализу и складываются в актуальный план разработки актива, являющийся на данный момент времени наиболее эффективным», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Александр Шушаков.
Отдаленная группа включает в себя шесть месторождений: Холмистое, Чатылькинское, Западно-Чатылькинское, Воргенское, Южно-Удмуртское и Равнинное. Они расположены в Красноселькупском и Пуровском районах, в 100-300 километрах на восток от города Ноябрьска. Труднодоступность и удаленность активов от производственного центра обусловили их название и целесообразность объединения в одну группу.
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