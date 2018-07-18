Жительницу Туапсе подозревают в жестоком убийстве мужа

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , между пьяными супругами произошел конфликт.

Во ходе ссоры женщина схватила в руки ножницы и со всей силы ударила ими в левый глаз своему благоверному. Несмотря на то, что пострадавшего экстренно отвезли в больницу, спасти его жизнь не удалось — от потери крови и сильного болевого шока он скончался.

В настоящее время подозреваемая в этом преступлении задержана и заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего».